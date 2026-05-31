Rimini Wellness continua a essere la principale fiera internazionale dedicata al benessere, confermando il suo ruolo centrale nel settore. L’evento attira ogni anno decine di migliaia di visitatori e coinvolge circa 60.000 lavoratori, che trovano impiego diretto o indiretto nel settore del wellness. La manifestazione si svolge a Rimini e rappresenta un punto di riferimento per aziende, professionisti e appassionati di benessere.

Rimini, 31 maggio 2026 – Rimini Wellness non si smentisce neanche quest’anno e mantiene il primato di fiera dei record, confermandosi l’appuntamento internazionale per eccellenza dell’ecosistema del benessere. Le ultime tendenze e la formazione per professionisti e appassionati di fitness trovano spazio in un evento dai numeri imponenti. Parliamo di 30 padiglioni, 190mila metri quadrati tra indoor e outdoor, 12 palchi e oltre 2mila ore di allenamenti con i migliori trainer del mondo. L’energia della manifestazione invade la città. L’energia della manifestazione non resta confinata tra gli stand, ma invade la città con il Rimini Wellness Off, che trasforma spiagge, lungomare e centro storico in un grande villaggio diffuso dello sport diviso in sei aree. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini, il wellness è una regola: dà lavoro a 60mila persone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Con Vasco Rossi e Rimini Wellness si infiamma l'estate di Rimini: verso un weekend da tutto esauritoL'ultima settimana di maggio a Rimini si anima con Vasco Rossi e Rimini Wellness, portando la città verso un weekend quasi tutto esaurito.

Leggi anche: Giovani talenti al Rimini Wellness: è partito l’hackathon di Polo Italiano Formazione lavoro e Polo la Dotta

Temi più discussi: Rimini Wellness 2026, al via l'evento dedicato al fitness: programma ed eventi; L'assalto a Rimini Wellness: tra fitness, sessioni militari e consigli per perdere la pancia prima dell'estate; Rimini - La FGI è pronta per il debutto a Rimini Wellness. Da domani vieni a trovarci allo stand!; OPES presenta a Rimini Wellness le novità del Settore Nazionale Fitness in collaborazione con ICON.

non bastava solo il rimini wellness ma pure il concerto di vasco stasera praticamente la città è invivibile per la presenza di due tipologie di persone che non sopporto x.com

Riminiwellness, l'appuntamento dedicato all'ecosistema del mondo wellness, è pronto a partire da domani a domenica a Rimini coinvolgendo sia il quartiere fieristico, sia l'intera città con RiminiwellnessOFF. reddit

Rimini Wellness 2026, al via l'evento dedicato al fitness: programma ed eventiAnche quest'anno Rimini torna a ospitare Rimini Wellness 2026, uno degli appuntamenti internazionali più attesi dedicati al mondo del fitness, del wellness, dello sport e della sana alimentazione. In ... tg24.sky.it

La fiera del wellness, il protagonista è Carlton Myers: Il basket merita la A, tifo per la mia RiminiL’ex cestista ospite di Amadori. Tra i padiglioni anche Elisabetta Canalis ... msn.com