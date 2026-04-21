Giovani talenti al Rimini Wellness | è partito l’hackathon di Polo Italiano Formazione lavoro e Polo la Dotta

Il mondo del fitness e del benessere incontra i giovani talenti del territorio di Rimini. È questo il cuore di "Orientation for Wellness", il progetto promosso da Polo Italiano Formazione Lavoro e Polo La Dotta di Rimini, in collaborazione con RiminiWellness, che il 14 e 15 aprile ha preso il via.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Una raccolta di contenuti

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