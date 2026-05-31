Durante un blitz sul lungomare di Rimini sono stati arrestati 16 persone e sequestrati 20 chili di droga. Tra gli oggetti trovati, anche una pistola e sostanze stupefacenti nascoste in vari punti. Un ventenne campano è stato identificato come responsabile di rapine nelle sale slot. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli e perquisizioni che hanno portato al sequestro di droga e armi.

? Domande chiave Chi è il ventenne campano responsabile delle rapine nelle sale slot?. Dove sono stati nascosti la pistola e la droga sequestrate?. Come hanno fatto i carabinieri a individuare i punti di spaccio?. Perché il Tribunale dei minori di Bologna deve gestire i casi?.? In Breve Sequestrati 11.153 grammi di marijuana, 7.366 di hashish e 66,38 di cocaina.. Tra gli arrestati 3 minorenni, altri 9 minori denunciati al Tribunale di Bologna.. Ritrovata pistola Beretta 6.35 con matricola cancellata in uno spiazzo a Miramare.. Identificato ventenne campano responsabile di rapine a sale slot e tabaccherie nel 2025.. Sedici arresti e venti chili di droga sequestrati a Rimini: la squadra mobile colpisce le piazze del lungomare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, blitz sul lungomare: 16 arresti e 20 chili di droga fermati

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