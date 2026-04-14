Blitz a Prato | 100 fermati e due arresti tra droga e ricercati

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno effettuato un’ampia operazione nel centro di Prato, concentrandosi sulle aree frequentate dalla movida. Durante i controlli, sono state fermate più di cento persone e sono stati arrestati due soggetti. L’intervento ha riguardato attività di controllo e verifica di identità, con particolare attenzione a sostanze stupefacenti e ricercati. Nessun dettaglio sui nomi o sulle motivazioni specifiche delle persone coinvolte.

Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione di controllo capillare nelle zone della movida di Prato, portando all’arresto di due individui e al fermo di oltre cento persone. L’intervento, che ha coinvolto diverse unità specializzate, si è concentrato sulle aree del centro storico, con particolare attenzione a viale Vittorio Veneto e alle attività commerciali locali. Durante le verifiche effettuate nelle zone più frequentate dalla popolazione per il tempo, la Polizia ha proceduto all’identificazione di più di cento soggetti e all’ispezione di numerosi mezzi di trasporto. In questo contesto, le autorità hanno arrestato un cittadino nigeriano, sorpreso con diverse dosi di stupefacenti già pronte per essere vendute.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Prato: 100 fermati e due arresti tra droga e ricercati Blitz in Valle Cervo: due giovani fermati dai Carabinieri per drogaI carabinieri hanno condotto operazioni di controllo in Valle Cervo, portando all’identificazione di due giovani coinvolti con sostanze stupefacenti. Frosinone: blitz in piazza di spaccio, due arresti, sequestrata droga e un criptofoninoI militari del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo – del Comando Provinciale di Frosinone hanno effettuato l’arresto di due uomini, un 45enne di...