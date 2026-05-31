Entro il 4 giugno, gli acquirenti dei biglietti per il concerto cancellato a Reggio Emilia riceveranno via email le istruzioni per richiedere il rimborso. La richiesta dovrà essere presentata entro il 19 luglio. Ticketmaster e Vivaticket invieranno le informazioni necessarie, che comprendono il rimborso del prezzo del biglietto e della prevendita. La cancellazione riguarda due eventi, tra cui quello di Kanye West.

Reggio Emilia, 31 maggio 2026 – Entro giovedì 4 giugno, Ticketmaser e Vivaticket invieranno via mail agli acquirenti dei biglietti tutti i dettagli per richiedere ( entro il 19 luglio ) il rimborso per i due eventi cancellati, pari al prezzo del biglietto più prevendita. Ne danno notizia gli organizzatori, ricordando che “quanto prima saranno comunicate informazioni sullo svolgimento delle altre tre giornate di ’Pulse of Gaia’. “Tutti gli acquirenti riceveranno una mail – ribadisce Andrea Hofer, responsabile live di Vivaticket – e tutto sarà ripreso dai canali social. Qui, chi ha comprato il biglietto per i concerti di Travis Scott e Kenye West troverà tutte le informazioni e le modalità per ricevere il rimborso del titolo ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimborso del biglietto del concerto di Kanye West a Reggio Emilia: entro quando chiederlo

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Kanye West a Reggio Emilia. Non è un concerto esclusivo!

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