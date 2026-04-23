Kanye West la comunità ebraica di Reggio Emilia richiede l’annullamento del concerto in Italia

La comunità ebraica di Reggio Emilia ha richiesto l’annullamento del concerto di Kanye West all’Hellwat Festival, in Italia. La decisione arriva dopo che il rapper ha annullato altri spettacoli in Europa, tra cui quelli a Londra e Marsiglia. La richiesta di cancellazione si basa su dichiarazioni e comportamenti del artista che hanno suscitato polemiche e proteste. La questura e gli organizzatori stanno valutando le eventuali implicazioni legali e logistiche della richiesta.

Dopo l’annullamento dei concerti di Londra, Marsiglia ed altri concerti europei del tour mondiale, Kanye West continua ad essere sotto pressione affinché venga cancellata l’unica data italiana da headliner all’ Hellwat Festival di Reggio Emilia. Ye dovrebbe esibirsi all’ RCF Arena del capoluogo emiliano il prossimo 18 luglio, ma la comunità ebraica della città, i gruppi di resistenza antifascisti, i sindacati ed i politici ne chiedono la soppressione. La vicepresidente del Parlamento europeo e membro di spicco del Partito Democratico, Pina Picierno, ha esortato il governo ad intervenire dopo i precedenti concerti cancellati nel Regno Unito ed in Francia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Kanye West, la comunità ebraica di Reggio Emilia richiede l’annullamento del concerto in Italia Notizie correlate L’appello della comunità ebraica: “Cancellate il concerto di Kanye West a Reggio Emilia”Reggio Emilia, 22 aprile 2026 – Niente concerto in Polonia e a Basilea, in Svizzera, per il rapper statunitense Kanye West; rinviato a Marsiglia e... Concerto di Kanye West a Reggio Emilia a rischio dopo l'annullamento in Polonia, Codacons presenta diffidaDopo la Polonia e il Regno Unito, potrebbe saltare anche la data di Reggio Emilia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’appello della comunità ebraica: Cancellate il concerto di Kanye West a Reggio Emilia; Concerto di Kanye West, la Comunità ebraica di Modena e Reggio insorge: Le istituzioni cancellino lo spettacolo; Kanye West si scusa, ma non si placano le polemiche. VIDEO; È stato annullato un concerto del rapper Kanye West in Polonia, per via delle sue dichiarazioni antisemite. Kanye West si scusa, ma non si placano le polemiche. VIDEOREGGIO EMILIA – Esce dal Simon Wiesenthal Center di Beverly Hills, in California, senza dire una parola. Evita i cronisti presenti che lo incalzano con le domande. Kanye West lunedì notte ha fatto vis ... reggionline.com Kanye West, il Basilea ha cancellato il concerto del rapper nel proprio stadio. «Non è coerente con i nostri valori»Venerdì scorso anche la città polacca di Chorzów aveva negato l'impianto di calcio per lo show del 19 giugno di Ye, mentre resta sempre confermata la data di Reggio Emilia, ma non mancano le polemiche ... corriere.it North West, la prima figlia di Kim Kardashian e Kanye West, è appassionata di grillz, i gioielli da denti preziosi e scintillanti. La sua nuova "follia" - facebook.com facebook Concerto di #KanyeWest, la Comunità ebraica di Modena e Reggio insorge: «Le istituzioni cancellino lo spettacolo» x.com