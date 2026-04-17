Kanye West la diffida del Codacons | Annullare il concerto a Reggio Emilia

Il Codacons ha inviato una diffida chiedendo l’annullamento del concerto di Kanye West previsto a Reggio Emilia. La richiesta si basa sulla serie di controversie e dichiarazioni antisemite fatte dal rapper negli ultimi mesi, che hanno già portato alla cancellazione di eventi in altre città europee. La decisione finale sulla manifestazione italiana non è stata ancora comunicata, ma la questione ha suscitato discussioni tra le autorità locali e i promotori dell’evento.

(Adnkronos) – Dopo Londra e Marsiglia, potrebbe saltare anche la tappa italiana di Kanye West a causa delle controversie legate a dichiarazioni antisemite del rapper. Con una diffida urgente inviata al Prefetto di Reggio Emilia il Codacons ha chiesto oggi lo stop al concerto atteso il prossimo 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Kanye West e il concerto a Reggio Emilia, polemica in ItaliaNon si placano le polemiche legate al concerto di Kanye West a Reggio Emilia, in programma alla Rcf Arena Campovolo il prossimo 18 luglio. Leggi anche: Polemiche su Kanye West antisemita, gli organizzatori confermano il concerto a Reggio Emilia