Dal 1° giugno è possibile richiedere i rimborsi per i pedaggi autostradali, ma il Codacons segnala che mancano istruzioni chiare per gli automobilisti. Secondo l'associazione, non sono ancora state fornite indicazioni precise su come presentare le richieste o quali documenti siano necessari. La mancanza di linee guida potrebbe rendere difficile l'accesso ai rimborsi per chi desidera richiederli.

Dal 1° giugno 2026 è in vigore il diritto ai rimborsi dei pedaggi autostradali in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. Il Codacons però avverte che sui siti delle principali concessionarie autostradali non sarebbero ancora disponibili informazioni dettagliate sulle modalità per richiedere gli indennizzi e manca anche la piattaforma unica prevista dalla stessa delibera. L'allarme Codacons sui rimborsi dei pedaggi autostradali Il traffico nel ponte del 2 giugno I rimborsi dei pedaggi autostradali L’associazione dei consumatori Codacons, a pochi giorni dall’avvio della nuovo misura, ha segnalato che non sarebbero ancora state fornite indicazioni chiare e uniformi agli utenti sulle modalità per chiedere l’eventuale rimborso del pedaggio autostradale in caso di ritardi e rallentamenti della circolazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rimborsi pedaggi autostradali dal 1°giugno, il Codacons avverte che non ci sono "istruzioni per automobilisti"

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Nuovi rimborsi autostradali: i dettagli

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Temi più discussi: Pedaggi autostradali, dal 1° giugno scattano i rimborsi per code e cantieri. Ma il Codacons avverte: Ancora nessuna istruzione per gli automobilisti; Ritardi in autostrada: rimborso dei pedaggi dal 1° giugno 2026; Da Art chiarimenti sui rimborsi dei pedaggi delle autostrade; Lunghe code in autostrada: scattano i rimborsi pedaggi.

LIl Presidente Zaccheo di #AutoritàTrasporti è intervenuto a EffettoGiorno di Radio24 con sui #rimborsi dei pedaggi autostradali per ritardi da cantieri e blocchi traffico previsti dalla Delibera ART n. 211/2025 shorter.gg/vysUmk x.com

Sconto automatico sui pedaggi autostradali in presenza di cantieri reddit

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