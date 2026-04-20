Gesac e Fit-Cisl intesa sul rilancio dello scalo salernitano | Investimenti e sviluppo per il territorio

Dopo due giorni di incontri tra le rappresentanze sindacali e la gestione dell’aeroporto, è stato annunciato il via libera al piano di sviluppo dello scalo salernitano. La Fit-Cisl Campania e la Fit-Cisl Salerno hanno espresso un giudizio positivo sulle iniziative previste, che prevedono investimenti e interventi di rilancio per l’aeroporto. L’accordo riguarda le prospettive di crescita dello scalo e il coinvolgimento del territorio.

Via libera al piano di sviluppo per l’ Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi da parte della Fit-Cisl Campania e della Fit-Cisl Salerno, che al termine di due giorni di confronto con Gesac esprimono una valutazione positiva sulle prospettive dello scalo. Gli incontri si sono svolti a Napoli, presso l’aeroporto di Capodichino. Durante la prima giornata, alla presenza dell’amministratore delegato Roberto Barbieri, sono state illustrate le linee guida del piano industriale. Tra gli interventi già realizzati figurano l’allungamento della pista e il completamento delle infrastrutture di volo, mentre è imminente l’apertura della nuova aerostazione. Un percorso di crescita che, sottolineano le parti, resta nella fase iniziale e ancora segnato dai costi di avvio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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