L' importanza di essere Franco in scena al Piccolo teatro dello Scalo di Chieti

Sabato 11 aprile alle 21 e domenica 12 alle 18, al Piccolo teatro dello Scalo di Chieti, va in scena lo spettacolo “L'importanza di essere Franco” prodotto dalla compagnia Ex Machina Teatro di Chieti. L’evento prevede due rappresentazioni consecutive, portando in scena una commedia che coinvolge il pubblico locale. La rappresentazione si svolge nel consueto spazio teatrale situato nella zona industriale della città, con ingresso aperto al pubblico.

Sabato 11 aprile, alle ore 21, e domenica 12, alle 18, al Piccolo teatro dello Scalo di Chieti va in scena lo spettacolo “L'importanza di essere Franco”, della compagnia Ex Machina teatro di Chieti. In scena Gaia Lanterni, Lorenzo La Rovere, Paolo Peca, Rosario Cicellini, Samuele Marrone, Sara. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Debutto nazionale a Chieti per “Io, Gilda”, con l'attrice teatina Giulia Di Quilio al Piccolo teatro dello ScaloDebutto nazionale nella sua Chieti per l'attrice Giulia Di Quilio, protagonista dello spettacolo “Io, Gilda”.

L’arte della commedia di Eduardo De Filippo in scena al Piccolo teatro dello ScaloUn’opera che, a oltre sessant’anni dalla sua prima rappresentazione, continua a interrogare il rapporto tra istituzioni e teatro, tra potere e arte,...

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Chieti, incendio distrugge un'isola ecologica allo ScaloUn incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti, ha distrutto intorno alle 5.20 di oggi l'isola ecologica ubicata lungo via Colonnetta a Chieti Scalo. Il rogo, che ha interessato anche un ... ansa.it

Nella baraonda più totale, la biglietteria FS di Chieti Scalo decide la chiusura anticipata!! - facebook.com facebook