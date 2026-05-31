È stato inaugurato ieri il nuovo look del Rifugio del gatto di Marzaglia, sede storica dove molte persone hanno adottato i propri animali negli anni. La struttura è stata oggetto di un restyling, senza modificare la sua funzione principale. La cerimonia ha visto la partecipazione di volontari e adottanti, che hanno seguito le operazioni di rinnovo e sistemazione degli spazi. La struttura continua a ospitare gatti in attesa di adozione, senza modifiche alla sua attività.

È stato inaugurato ieri il Rifugio del gatto di Marzaglia, luogo storico dove in tanti, in questi anni, hanno adottato i propri gatti. Ieri è andata in scena infatti una grande festa. Hanno partecipato anche il sindaco Mezzetti e la vicesindaca Francesca Maletti. Una parte del rifugio era stata già ristrutturata dai volontari. Due anni fa, poi, il Comune ha concesso in comodato per nove anni tutta l’area, compreso lo stabile, ovvero la casetta in ‘cambio’ della ristrutturazione, ora portata a termine con una spesa complessiva di 135mila euro. A gestire il rifugio l’Organizzazione No profit Protezione del gatto Odv che è riuscita a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Rifugio del gatto’. Restyling della sede

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