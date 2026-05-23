Gatto sottratto e trasferito in un rifugio | denunciato per furto il presidente di un’associazione animalista

Da latinatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente di un’associazione animalista è stato denunciato per aver sottratto e trasferito in un rifugio un gatto di proprietà di un privato cittadino. L’intervento dei carabinieri è scaturito dalla denuncia presentata dal proprietario dell’animale, che ha segnalato il furto. La vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Priverno.

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Il presidente di un’associazione animalista a Priverno è stato denunciato per il furto di un gatto. I fatti nei giorni scorsi con e attività dei carabinieri che sono state avviate dopo la denuncia presentata da un privato cittadino che ha riferito di essere il proprietario della gatta.Ai. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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