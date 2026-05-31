richiamata salsiccia ciociara piccante per eccesso di nitrati i lotti interessati

Notizia in breve

Un lotto di Salsiccia Ciociara piccante del marchio Salprosciutti è stato richiamato a causa di un livello eccessivo di nitrati. La decisione è stata presa dopo un controllo di routine che ha evidenziato la presenza di una quantità superiore ai limiti consentiti. Il prodotto interessato è stato distribuito in diverse regioni, e i consumatori sono invitati a non consumarlo e a restituirlo presso il punto vendita.