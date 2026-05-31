Richiamata Salsiccia Ciociara piccante per eccesso di nitrati i lotti interessati
Un lotto di Salsiccia Ciociara piccante del marchio Salprosciutti è stato richiamato a causa di un livello eccessivo di nitrati. La decisione è stata presa dopo un controllo di routine che ha evidenziato la presenza di una quantità superiore ai limiti consentiti. Il prodotto interessato è stato distribuito in diverse regioni, e i consumatori sono invitati a non consumarlo e a restituirlo presso il punto vendita.
Un errore in fase di produzione ha portato al richiamo di un lotto di Salsiccia Ciociara piccante del marchio Salprosciutti. Il Ministero della Salute ha diramato l’avviso lo scorso 28 maggio 2026, invitando i consumatori a non utilizzare il prodotto e a restituirlo al punto vendita. Le analisi condotte dalla stessa azienda produttrice hanno rilevato un “eccesso di nitrati oltre i limiti di legge”. Quale prodotto è stato richiamato. Il richiamo riguarda la Salsiccia Ciociara piccante prodotta dalla ditta Salprosciutti S.r.l. nello stabilimento di Montecompatri (Roma) e distribuita dalla società Iges S.r.l. Ecco i dettagli del lotto non conforme, da verificare attentamente sulla confezione sottovuoto: nome prodotto: Salsiccia Ciociara piccante;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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