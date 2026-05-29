Salsiccia piccante richiamata per rischio chimico avviso del Ministero della salute | non idonea al consumo
Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di una salsiccia piccante a causa di un livello superiore alla norma di nitrati, risultato di test effettuati dal produttore. Il prodotto non è considerato idoneo al consumo.
L’avviso di richiamo lanciato giovedì spiega che il prodotto è risultato non idoneo al consumo a seguito di test condotti in autotutela dallo stesso produttore da cui è emerso un eccesso di nitrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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