Riccione Summer Jazz ospita il The Giver and The See tour di Noa la voce de La vita è bella

Durante l'estate del 2026, l'artista israeliana nota per aver interpretato la colonna sonora del film premiato con l'Oscar torna in Italia con il tour The Giver and The See. La data aggiunta a Riccione si terrà mercoledì 29 luglio in Piazzale Ceccarini, come parte della rassegna Riccione Summer Jazz. L'evento rappresenta una delle tappe della tournée, che prevede altri concerti in diverse città italiane. La cantante è conosciuta anche per il ruolo nel film che ha ottenuto riconoscimenti internazionali.

Noa torna in Italia nell’estate 2026 con il tour The Giver and The See e annuncia una nuova data a Riccione, mercoledì 29 luglio, a Piazzale Ceccarini, nell’ambito della rassegna Riccione Summer Jazz.Con oltre trent’anni di carriera, l’artista che ha prestato la voce alla colonna sonora del film. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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