Una serata di musica e emozioni si è svolta al Circolo Paradosso, in provincia di Modena, con esibizioni che hanno spaziato tra bossa nova, jazz e musica italiana. L’evento si è tenuto in via San Giovanni a Spilamberto. Maggiori dettagli sull’associazione sono disponibili sulla loro pagina Instagram.

Una serata di musica ed emozioni al Circolo Paradosso di via San Giovanni a Spilamberto, in provincia di Modena (info dell’associazione sulla pagina Instagram). Domenica – con una serie di eventi e la cena fin dalle 19.30 con consigliata prenotazione e inizio dello spettacolo alle 21 – la bossa nova incontrerà il jazz e la musica italiana in ’L’arte dell’incontro’, un concerto-spettacolo scritto dal giornalista del QN Riccardo Jannello, grande appassionato e cultore della musica e della società brasiliana, che si terrà nel prestigioso e lussureggiante giardino del Circolo. Riccardo accompagnato da straordinari musicisti racconterà come la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bossa nova, jazz e musica italiana ’L’arte dell’incontro’, note ed emozioni

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Bossa Nova Jazz for Italian Nights & Mediterranean Cafe Vibes

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