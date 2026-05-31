La Reyer ha recuperato 11 punti di svantaggio nel secondo tempo grazie a sei triple su dieci tentativi. Wiltjer ha guidato la rimonta, contribuendo con punti decisivi. La squadra ha chiuso il quarto finale con un parziale favorevole, portando a casa la vittoria con il punteggio di 91-83. La rimonta ha invertito le sorti della partita, con un aumento della precisione nelle conclusioni da tre punti.

? Punti chiave Come ha fatto la Reyer a recuperare ben 11 punti di svantaggio?. Chi ha trasformato il secondo tempo con 6 triple su 10 tenti?. Perché la squadra di Spahija è riuscita a non perdere la testa?. Quale sarà la chiave tattica per decidere chi passerà in finale?.? In Breve Virtus ha toccato due volte un vantaggio di 11 punti nella prima parte.. Wiltjer ha segnato 6 triple su 10 tenti durante la sfida.. Il punteggio si è pareggiato sul 79-79 al 36° minuto del match.. Spahija sottolinea la tenuta mentale dopo il deficit iniziale in Virtus Arena.. L’Umana Reyer strappa il campo a Bologna con un 91-83 in crescendo nella prima gara di semifinale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reyer, colpo shock a Bologna: Wiltjer trascin la Reyer sul 91-83

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