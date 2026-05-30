L'Umana Reyer Venezia ha vinto la prima partita della semifinale contro la Virtus Bologna. La squadra ha ottenuto la vittoria in trasferta, segnando un punto importante nella serie. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai veneti, lasciando aperte le possibilità per le prossime sfide. Nessuna informazione sui punteggi o sui singoli protagonisti.

Salta il banco in una serie, salta il banco nell’altra. L’Umana Reyer Venezia piazza subito il colpo di mano contro la Virtus Olidata Bologna. Alla Virtus Arena gli uomini di Neven Spahija vincono per 83-91, sfruttando un memorabile Kyle Wiltjer da 26 punti e i 10 di RJ Cole nel solo ultimo quarto. Parte già in salita la serie per una Virtus che avrà bisogno intanto di pareggiarla e, poi, di fare un salto a Venezia con intenzioni di recupero del fattore campo. Pronti via ed è subito Diouf a segnare, con la risposta di Wiltjer che arriva da tre non una, ma due volte. Le V nere hanno in Vildoza la risposta ed è 7-6, e anzi è proprio l’argentino l’artefice di un parziale di 13-6 con tanta coppia Diouf-Edwards che provoca il timeout di Spahija. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Venezia, che colpo! La Reyer passa a Bologna in gara-1 di semifinale

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Umana Reyer Venezia - Virtus Olidata Bologna | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 2025/2026

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