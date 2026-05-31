Cinquantacinque ex studenti della 5ª B dell’istituto professionale Bonifazi si sono incontrati al ristorante Casablanca di Civitanova Alta per celebrare i 40 anni dal diploma. La riunione ha visto la partecipazione di molti, con scambi di ricordi e foto tra i presenti. L’evento si è svolto in un clima informale, con un pranzo condiviso e momenti di nostalgia. Non sono stati segnalati incidenti o imprevisti durante la riunione.

Piacevole amarcord scolastico al ristorante Casablanca di Civitanova Alta per i 40 anni dal diploma della classe 5ª B dell’ istituto professionale Bonifazi. Da Roma è arrivata anche Elisabetta Rosi, magistrato di Cassazione che subito dopo la laurea insegnò a Civitanova, prima di vincere il concorso in magistratura. Anche lei non è voluta mancare alla rimpatriata con gli ex alunni. Del professionale è stata per tanti anni apprezzatissima colonna la preside Tina Gnocchini, sempre premurosa nei confronti degli studenti. L’istituto professionale civitanovese agli inizi aveva sede in via Mazzini, poi in via dei Mille, quindi nella zona commerciale Aurora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reunion a 40 anni dal diploma per la 5ª B del Professionale

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Ayudo a un hombre en la calle y perdió la oportunidad de su vida

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