44 anni dopo il diploma gli ex alunni dell' Itis tornano a riunirsi | il legame della 5A non si è interrotto
Venerdì 22, gli ex studenti della 5A dell’Itis, indirizzo Elettrotecnica, si sono riuniti per una cena presso una pizzeria locale. È passato 44 anni dal diploma e i partecipanti hanno condiviso un momento di incontro, mantenendo vivo il legame nato durante gli anni scolastici. La riunione ha coinvolto ex compagni di classe che si sono ritrovati per ricordare i tempi trascorsi insieme.
Quarantaquattro anni dopo il diploma, la corrente tra gli ex alunni della 5A dell’Itis (indirizzo Elettrotecnica) non si è ancora interrotta: venerdì 22, infatti, si sono ritrovati per una cena a base di ricordi presso una storica pizzeria cittadina.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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