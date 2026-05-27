44 anni dopo il diploma gli ex alunni dell' Itis tornano a riunirsi | il legame della 5A non si è interrotto

Notizia in breve

Venerdì 22, gli ex studenti della 5A dell’Itis, indirizzo Elettrotecnica, si sono riuniti per una cena presso una pizzeria locale. È passato 44 anni dal diploma e i partecipanti hanno condiviso un momento di incontro, mantenendo vivo il legame nato durante gli anni scolastici. La riunione ha coinvolto ex compagni di classe che si sono ritrovati per ricordare i tempi trascorsi insieme.