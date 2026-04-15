Dopo 40 anni, i Litfiba tornano sul palco con la reunion e il nuovo album ‘17 Re’. Durante le loro dichiarazioni, hanno commentato le attuali figure politiche e i conflitti globali, definendoli parte di una tecnocrazia “assassina”. La band ha annunciato anche un concerto su una piattaforma televisiva chiamata TeleMeloni, mentre sui social circolano immagini di un personaggio con una corona, simbolo di una satira politica.

E guerra sia. Ma guerra alla guerra. L’OrangoTrump con la corona che campeggia su alcune grafiche del tour con cui i Litfiba celebrano i quarant’anni di 17 Re, l’album che gli ha dato una cifra e una statura (pure internazionale), è l’emblema da battaglia con cui Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo, Ghigo Renzulli e Piero Pelù tornano sulla scena per mettere a ferro e fuoco la Penisola con un giro di concerti contro quella cieca arroganza del potere rende l’iniziativa non solo urgente, ma necessaria. A quarant'anni dalla pubblicazione dell'album 17 Re, disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano, il 17 aprile viene pubblicato il brano che dà il nome al disco, escluso perché in quel momento non ritenuto in linea con il resto dell'album e rimasto nel cassetto per tutti questi anni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Litfiba, la reunion e ‘17 Re’ dopo 40 anni. “Netanyahu, Trump, Putin, gli ayatollah: tecnocrazia assassina. Suoneremo a TeleMeloni”

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