Quattro comuni dell'aretino riceveranno complessivamente 1,4 milioni di euro dalla Regione Toscana per la manutenzione delle ciclovie di interesse regionale. Il finanziamento riguarda il triennio 2026-2028 e mira a migliorare la sicurezza e la qualità dei percorsi ciclabili nel territorio. La somma è destinata alla manutenzione e al potenziamento della rete ciclabile del Valdarno, coinvolgendo più amministrazioni locali. La ripartizione delle risorse sarà gestita dalle autorità regionali secondo le procedure previste.

di Marco Corsi Quattro Comuni del aretino rientrano tra i beneficiari delle risorse stanziate dalla Regione Toscana per la manutenzione delle ciclovie di interesse regionale nel triennio 2026-2028. La Giunta regionale ha infatti approvato un piano di finanziamento da oltre 1,4 milioni di euro complessivi destinato agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo alcuni dei principali itinerari dedicati alla mobilità sostenibile e al cicloturismo. Tra i territori interessati dal provvedimento figurano Bucine, Laterina Pergine, Montevarchi e San Giovanni, che riceveranno contributi commisurati all’estensione delle piste ciclopedonali presenti nei rispettivi territori comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rete ciclabile del Valdarno. Finanziamento da 1,4 milioni per la sicurezza dei percorsi

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