Val Brembana il caso dei fondi per la ciclabile | Già persi 5 milioni urgente la messa in sicurezza

Nella Val Brembana si torna a parlare dei fondi destinati alla realizzazione della pista ciclabile, con una perdita di circa cinque milioni di euro già registrata. La questione riguarda le criticità e i problemi di sicurezza che interessano l’infrastruttura, considerata importante per il turismo e la mobilità della zona. La situazione ha riacceso il dibattito sulla necessità di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza la pista.

Torna al centro del dibattito politico la situazione della pista ciclabile della Valle Brembana, infrastruttura considerata strategica per il turismo e la mobilità locale, ma oggi segnata da criticità e problemi di sicurezza. Vittorio Milesi, vicesindaco di San Pellegrino Terme e consigliere della Comunità Montana, ha presentato un’interrogazione all’ente sovracomunale per chiedere chiarimenti sulle condizioni del tracciato della ciclopedonale e sulle scelte amministrative che negli ultimi anni hanno inciso sul suo sviluppo. La questione è stata affrontata lo scorso 27 febbraio in un incontro promosso dal Gal Valle Brembana, a cui oltre agli amministratori locali hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Bergamo e di Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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