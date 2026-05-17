Senigallia rete ciclabile a pezzi | tra degrado e percorsi interrotti
A Senigallia, la rete ciclabile presenta varie parti danneggiate e tratti interrotti, lasciando i ciclisti a dover affrontare percorsi insicuri e spesso impraticabili. Sono stati sollevati dubbi riguardo alla sicurezza dei residenti che usano le piste, a causa delle condizioni deteriorate di molte sezioni. Nel frattempo, i fondi destinati alla Ciclovia Adriatica non sono stati utilizzati per il tratto lungo il Lungomare Mameli, lasciando questa area senza interventi di miglioramento.
? Domande chiave Come influisce il degrado dei percorsi sulla sicurezza dei residenti?. Perché i fondi per la Ciclovia Adriatica non raggiungono il Lungomare Mameli?. Quali sono i rischi per chi pedala tra via Giordano Bruno e Borgo Bicchia?. Come cambierebbe l'economia dei borghi con una rete ciclabile integrata?.? In Breve Solo 12 chilometri di percorsi collegano i quartieri di Senigallia.. La candidata Patrizia Pasquali propone collegamenti urgenti tra Arceviese e centro.. Il degrado asfalto colpisce i tratti tra Saline, Ciarnin e via Boccherini.. Mancanza di piste ciclabili sul Lungomare Nord nella zona Mameli.. A Senigallia solo 12 chilometri di percorsi ciclabili collegano i quartieri, una cifra che mette in ombra le realtà di Pesaro e Fano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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