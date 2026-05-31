Le domande per il programma «Resto al Sud 2.0» sono aumentate significativamente, rappresentando un record. La misura, gestita da Invitalia, mira a sostenere nuove attività imprenditoriali e liberi professionisti under 35. La richiesta di finanziamenti è cresciuta rispetto alle precedenti edizioni, con un numero di domande che supera le aspettative iniziali. La domanda di contributi mostra un interesse elevato di giovani imprenditori nel settore.

L’attuazione di «Resto al Sud 2.0», la misura pubblica gestita da Invitalia per incentivare nuove attività imprenditoriali e libero professionali tra gli under 35 che risiedono nel Mezzogiorno, «è coerente con i tempi di attivazione del progetto». E non si «configurano elementi di criticità, né appaiono ricorrere i presupposti di irregolarità gestionali». Analogamente, per il progetto presentato dall’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Napoli, capofila il Comune partenopeo, nell’ambito del Programma Nazionale di Inclusione e lotta alla povertà, «non si rilevano scostamenti temporali significativi rispetto alle attività programmate, tali da comprometterne potenzialmente gli esiti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Resto al Sud», le aziende ci credono: domande record

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