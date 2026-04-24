Perché lo scalo di Villa Selva non decolla | binari incompiuti e aziende che non ci credono
Lo scalo di Villa Selva si trova in una fase di stallo nonostante i 95.000 metri quadrati di superficie operativa e i sette binari, di cui cinque dedicati a carico e scarico e due di appoggio. Ogni anno, centinaia di migliaia di tonnellate di merci transitano lungo il corridoio Baltico-Adriatico, ma il progetto non ha ancora raggiunto una piena operatività. La situazione si complica con binari incompiuti e aziende che non mostrano fiducia nel potenziale dello scalo.
Novantacinquemila metri quadri di superficie operativa con sette binari (cinque di carico e scarico, due di appoggio), da cui ogni anno transitano centinaia di migliaia di tonnellate di merci lungo il corridoio Baltico-Adriatico. Quella del terminal di Villa Selva, oggi, è una storia che si.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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