Rendi-Raccontiamoci conclusa la rassegna espositiva del ‘Montalcini’ di San Giorgio del Sannio
Giovedì 28 maggio si è conclusa la rassegna espositiva del progetto Rendi-Raccontiamoci, realizzato dall’Istituto Comprensivo R. presso il centro culturale di San Giorgio del Sannio. La mostra ha presentato i lavori degli studenti coinvolti, che hanno esposto le proprie creazioni e testi. La manifestazione è durata diverse settimane, coinvolgendo numerosi partecipanti e visitatori. L’evento si è concluso con una cerimonia di consegna di attestati ai ragazzi e alle insegnanti.
Tempo di lettura: 3 minuti Giovedì 28 Maggio si è conclusa la Rassegna espositiva relativa al Progetto Rendi-Raccontiamoci dell ’IC R.L. Montalcini di San Giorgio del Sannio, una kermesse che ha visto impegnati circa 700 alunni in diverse attività performative. Il Progetto è stato teso a creare un ponte di collegamento tra le famiglie e la scuola intesa come laboratorio permanente di sperimentazione e confronto culturale, rendendo partecipi le famiglie dell’ampio ventaglio di attività progettuali che sono state svolte durante l’anno scolastico e mettendo a fattor comune gli obiettivi educativi raggiunti attraverso tali attività; un “rendi-racconto” di quanto realizzato che diventa una scelta necessaria per una scuola perfettamente radicata nel contesto di appartenenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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