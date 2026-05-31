Rendi-Raccontiamoci conclusa la rassegna espositiva del ‘Montalcini’ di San Giorgio del Sannio

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio si è conclusa la rassegna espositiva del progetto Rendi-Raccontiamoci, realizzato dall’Istituto Comprensivo R. presso il centro culturale di San Giorgio del Sannio. La mostra ha presentato i lavori degli studenti coinvolti, che hanno esposto le proprie creazioni e testi. La manifestazione è durata diverse settimane, coinvolgendo numerosi partecipanti e visitatori. L’evento si è concluso con una cerimonia di consegna di attestati ai ragazzi e alle insegnanti.