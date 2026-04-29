San Giorgio del Sannio la maggioranza Rottamazione alzato inutile polverone

L’amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio ha risposto alle recenti polemiche sulla questione della riforma delle cartelle esattoriali. In un breve comunicato, ha precisato che le decisioni prese sono state adottate seguendo le procedure previste e che non ci sono stati tentativi di nascondere alcuna informazione. La discussione pubblica si è accesa intorno a alcune misure di gestione dei debiti fiscali.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio interviene con fermezza per fare chiarezza sulla questione della riscossione dei tributi e della cosiddetta “ rottamazione”, replicando alle recenti dichiarazioni degli esponenti di opposizione, definite “ strumentali e volte a generare confusione tra i cittadini”. L’obiettivo primario dell’Amministrazione resta il sostegno alle famiglie in difficoltà economica. A tal fine, è stata annunciata l’approvazione, nel prossimo Consiglio comunale di inizio Maggio, del regolamento per la definizione agevolata degli Enti locali. Questa misura permetterà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria attraverso la rateizzazione del dovuto, senza l’aggravio di sanzioni né interessi, bloccando contestualmente le procedure di recupero coattivo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, la maggioranza “Rottamazione, alzato inutile polverone” Notizie correlate San Giorgio del Sannio, Petrillo attacca: “Il Comune aumenta l’aggio sulla riscossione invece di attivare la rottamazione-quinquies”Tempo di lettura: 2 minutiMentre cittadini e imprese avrebbero la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso la... San Giorgio del Sannio, ritorna la stagione teatrale allo Spazio EidosTempo di lettura: 2 minutiRitorna la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: San Giorgio del Sannio – Tasse locali e rottamazione, è scontro; San Giorgio del Sannio, nuova vita per il mercato coperto di via Sant'Antonio: diventerà mercato rionale; Il valzer dei designatori: dall'uomo della pioggia al sannita di San Giorgio; Gazzetta di Benevento. San Giorgio del Sannio, la maggioranza: Alzato inutile polverone sulla rottamazione dei tributiL’Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio interviene con fermezza per fare chiarezza sulla questione della riscossione dei tributi e della cosiddetta rottamazione, replicando alle recenti ... ntr24.tv Conoscere per prevenire: la Polizia di Stato dialoga con gli studenti del Montalcini di San Giorgio del SannioL’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di San Giorgio del Sannio ha ospitato, il 27 aprile 2026, un’importante iniziativa di didattica orientativa e educazione alla legalità, realizzata in coll ... ntr24.tv San Giorgio della Richinvelda è tra i primi Comuni del Friuli Occidentale ad attivare il nuovo servizio che consente di richiedere e rinnovare il passaporto direttamente presso l’ufficio postale, senza la necessità di recarsi in Questura. - facebook.com facebook