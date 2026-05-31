Rende | l’arte sfida lo spopolamento nel centro storico con Return

? Punti chiave Come può l'arte fermare lo spopolamento del centro storico di Rende?. Quali storie perdute stanno raccogliendo i ricercatori tra le strade del borgo?. Come può il legame tra università e residenti salvare l'identità locale?. Perché la cucina e la pasta diventano strumenti di ricerca urbana?.? In Breve Collaborazione tra ConimieiOcchi, Auser, Pro Loco Arintha e Centro Women’s Studies Unical.. Attività dal 9 maggio con Alessandro Rizzo e Michele Trotta fino al 9 luglio.. Incontri il 9 giugno con Giulia Secreti e 21 giugno con Saverio Tavano.. Mostra di Angelo Maggio il 9 luglio dedicata al Non finito calabrese.. Il centro storico di Rende si trasforma in un cantiere di memorie con il progetto Return. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Danza e teatro a Paggese: l’arte sfida lo spopolamento post-sismaDomenica 24 maggio alle 17, nel piazzale davanti alla Chiesa di San Lorenzo a Paggese, si terrà una performance di danza e teatro.

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