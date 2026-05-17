De Robertis | Quattro punti contro lo spopolamento del centro storico

Il centro storico di Arezzo sta vivendo un calo di residenti e attività commerciali. Ci sono serrande abbassate che non vengono più sollevate, famiglie che lasciano la zona e giovani coppie che non si trasferiscono. Le botteghe artigiane sono sempre più rare, e molte non riaprono più dopo essere state chiuse. Questi segnali indicano una diminuzione della vivacità e della presenza di persone nel cuore della città.

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“Il centro storico di Arezzo si sta spopolando. Non è una percezione — è realtà: serrande abbassate che non riaprono, famiglie che se ne vanno, giovani coppie che non arrivano, botteghe artigiane scomparse.” Così Lucia De Robertis, candidata nella lista Pd per le prossime amministrative introduce. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video O primeiro Cristo Redentor do Brasil não é o do Rio | Sullo stesso argomento Termoli: 80 anni del dottor Bifernino, baluardo contro lo spopolamentoNel cuore del Molise, a Termoli, si celebra oggi un traguardo personale che risuona come un atto di resistenza silenziosa contro lo spopolamento: il... Moliseide: ironia contro lo spopolamentoLa presentazione del volume MOLISEide, firmato da Enzo Luongo e Pippo Venditti, si è svolta giovedì scorso presso la Sala Freda di Palazzo Ducale a...