Domenica 24 maggio alle 17, nel piazzale davanti alla Chiesa di San Lorenzo a Paggese, si terrà una performance di danza e teatro. L’evento mira a contrastare lo spopolamento nelle aree colpite dal sisma. La manifestazione coinvolge artisti locali e si svolge all’aperto, senza altri dettagli su eventuali partecipanti o organizzatori. La performance rappresenta un'iniziativa culturale volta a rivitalizzare il centro storico e le sue tradizioni artistiche.

Domenica 24 maggio alle ore 17, il piazzale davanti alla Chiesa di San Lorenzo a Paggese ospiterà una performance di danza e teatro per contrastare lo spopolamento nelle zone colpite dal sisma. L’iniziativa rientra nel progetto Trema, un percorso che punta a dare nuova linfa all’entroterra piceno attraverso la cultura e l’arte. Arte e resilienza tra le strade di Acquasanta Terme. L’evento di domenica si concentra sulla restituzione dell’attività denominata eventi di danza in luoghi insoliti. Si tratta del terzo tassello del piano Trema, un viaggio volto a esplorare il futuro delle terre segnate dal terremoto. Il progetto non si limita allo spettacolo, ma punta a rafforzare le comunità locali tramite laboratori di musica, teatro e produzioni audiovisive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Danza e teatro a Paggese: l’arte sfida lo spopolamento post-sisma

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