Il cardinale Sepe ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Allegri al Napoli, anche se l’accordo ufficiale tra le parti non è ancora stato firmato. Allegri deve ancora risolvere alcuni aspetti contrattuali con il Milan prima di poter prendere servizio. Nonostante ciò, nel capoluogo campano si parla già di un possibile nuovo inizio con l’allenatore toscano che potrebbe portare un cambiamento alla squadra. La trattativa tra le parti è in corso, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Massimiliano Allegri non è ancora ufficialmente l’allenatore del Napoli — manca l’ufficialità e deve prima liberarsi dal Milan — ma a Napoli c’è già chi lo accoglie a braccia aperte. E non è un tifoso qualsiasi: è il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, da sempre legatissimo alla squadra e alle sue sorti. Interpellato da Ottopagine, l’alto prelato ha voluto dare il suo personale benvenuto al tecnico, con un augurio costruito interamente sul gioco di parole con il suo cognome: “ Faccio un benvenuto al nuovo allenatore, al nostro nuovo campione. Quale augurio? Che renda più “Allegra” la squadra e tutti i tifosi del Napoli, perché come ha “allegrato” con tutte le vittorie precedenti, così possa “allegrare” con un nuovo scudetto anche il Napoli che gli sarà consegnato in questi giorni”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Renda più Allegra la squadra”: il cardinale Sepe dà il benvenuto ad Allegri al Napoli

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