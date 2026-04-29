Il Milan ha ricevuto ufficialmente l’autorizzazione da parte del presidente a proseguire con l’allenatore, confermando il rapporto anche per la prossima stagione. La società ha deciso di investire circa 20 milioni di euro come parte dell’accordo con l’allenatore, che continuerà a guidare il team. Nel frattempo, il direttore sportivo si sta preparando a chiudere un’operazione importante, battendo la concorrenza di altri club per un giocatore. La stagione si avvia verso la sua conclusione, con il club che punta a qualificarsi in Champions League.

Il Milan e Allegri andranno avanti insieme dopo una stagione che, a meno di clamorose sorprese, si concluderà in maniera comunque positiva con il raggiungimento dell’agognato obiettivo Champions. A tal proposito, il tecnico livornese si aspetta un rinforzo di spessore ed esperienza per ogni reparto, a cominciare da quello arretrato. Suggestione Kim del Bayern a parte, il nome in cima ai desideri e il più alla portata è sempre quello di Mario Gila, spagnolo della Lazio con il contratto in scadenza a giugno 2027. Da parte del classe 2000 non c’è alcuna intenzione di rinnovarlo, motivo per cui Lotito sarà obbligato a cederlo in estate per non perderlo poi a zero tra un anno.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, Cardinale ha dato l’ok: regalo ad Allegri da 20 milioni

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