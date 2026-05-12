Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha inviato messaggi ai dirigenti e all’allenatore Allegri, esprimendo delusione riguardo alle recenti prestazioni della squadra. La comunicazione arriva in un momento in cui la Champions League viene considerata una competizione decisiva per il club. La situazione riguarda anche Furlani e altri membri dello staff, tutti sotto attenzione per i risultati ottenuti.

Il Milan è reduce da cinque sconfitte (contro Lazio, Napoli, Udinese, Sassuolo e Atalanta) nelle ultime sette partite: la squadra di Massimiliano Allegri ha così dilapidato l'enorme vantaggio che aveva nei confronti di Juventus (ora passata davanti ai rossoneri in classifica, 68 punti contro 67), Roma (adesso pari punti con il Diavolo) e Como (65). Ha perso anche il Napoli (70), è vero, e ci sono di fatto cinque squadre in cinque punti. Saranno loro a lottarsi tre posti (Inter già qualificata) per la prossima edizione della Champions League. Il Milan di Allegri è però, come detto, in un momento nero e, pertanto, non può più permettersi di fallire.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale è deluso: da Furlani ad Allegri, sono tutti sotto tiro. La Champions è fondamentale

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