Reggio Emilia 12enne aggredita da coetanee | violenze riprese col cellulare

Da tgcom24.mediaset.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Guastalla, una ragazza di 12 anni è stata aggredita da coetanee in due episodi distinti. In entrambe le occasioni, la vittima è stata presa a calci e pugni, riportando ferite e contusioni. Le violenze sono state filmate con un cellulare e condivise sui social. La famiglia ha denunciato l’accaduto alle autorità, che stanno indagando sui fatti. Nessuna delle ragazze coinvolte ha ancora subito provvedimenti ufficiali.

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A Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune sue coetanee nel giardino della basilica di Pieve, in un'area nascosta dalla strada e dall'ingresso dell'oratorio parrocchiale. Lo riporta l'edizione reggiana de 'il Resto del Carlino' secondo cui la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri: la giovane, ancora sotto choc e seguita da una psicologa, ha riportato un colpo di frusta, ecchimosi e una frattura allo sterno, con una prognosi di 15 giorni., Tutto sarebbe nato dall'accusa, rivolta alla 12enne da una sua compagna di scuola, di aver usato parole offensive e denigratorie nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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