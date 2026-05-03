Un uomo è stato arrestato a Napoli con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito la convivente con uno smartphone. L'episodio è avvenuto in un appartamento della città, dove la donna è stata colpita con il dispositivo durante un alterco. La bambina, presente in quel momento, ha assistito alla scena senza essere coinvolta fisicamente nell'aggressione. L'uomo è stato portato in carcere, mentre la donna è stata ricoverata in ospedale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'aggressore a colpire la donna con uno smartphone?. Dove si trova ora la bambina che ha assistito all'aggressione?. Perché l'uomo era già stato segnalato dalle autorità l'anno scorso?. Quali sono le condizioni cliniche attuali della vittima ferita?.? In Breve Vittima ferita al volto e trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare.. Bambina di quattro anni messa in sicurezza e affidata alla nonna materna.. Aggressore di 27 anni già segnalato per denuncia della compagna l'anno scorso.. Accuse di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio per il ventisettenne.. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni in via Foria a Napoli dopo che una donna di 25 anni, di nazionalità peruviana, è stata aggredita dal compagno durante la notte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, aggredita col cellulare: arrestato il compagno per tentato omicidio

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