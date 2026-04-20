A Napoli, due persone sono state arrestate per aver commesso abusi su una donna disabile. Le violenze sono state filmate con un cellulare e le indagini hanno portato all'arresto della figlia della vittima e di un complice. I militari del Nucleo Operativo della compagnia hanno condotto le operazioni e raccolto elementi che hanno portato all'identificazione dei responsabili. La donna disabile non è stata in grado di opporsi alle violenze.

Determinante, ai fini investigativi, la consegna di alcuni filmati che documenterebbero le violenze subite dalla donna. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe abusato della 59enne mentre dormiva, approfittando della sua totale incapacità di difendersi. Il quadro probatorio si è rafforzato grazie all’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati. Nei video, gli investigatori avrebbero identificato i due indagati attraverso: elementi fisici, tatuaggi e abbigliamento. Materiale ritenuto decisivo per ricostruire l’intera vicenda. Agli indagati viene contestato anche il reato di minaccia grave: avrebbero intimidito la denunciante per costringerla a ritirare la denuncia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, abusi su donna disabile: arrestati figlia e complice, violenze riprese con cellulare

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