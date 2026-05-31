Reggio Calabria cantiere sul lungomare per l’arrivo di Meloni

Notizia in breve

Un cantiere è stato avviato sul lungomare di Reggio Calabria in vista dell’arrivo di Giorgia Meloni per un evento. La presenza di leader politico potrebbe coinvolgere anche altri esponenti. La viabilità lungo il lungomare sarà modificata nei prossimi giorni, con restrizioni e deviazioni temporanee. La zona sarà interessata da lavori e controlli per preparare l’area all’arrivo delle personalità politiche. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di conclusione dei lavori o sulle modalità di accesso.