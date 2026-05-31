Reggio Calabria cantiere sul lungomare per l’arrivo di Meloni

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cantiere è stato avviato sul lungomare di Reggio Calabria in vista dell’arrivo di Giorgia Meloni per un evento. La presenza di leader politico potrebbe coinvolgere anche altri esponenti. La viabilità lungo il lungomare sarà modificata nei prossimi giorni, con restrizioni e deviazioni temporanee. La zona sarà interessata da lavori e controlli per preparare l’area all’arrivo delle personalità politiche. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di conclusione dei lavori o sulle modalità di accesso.

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? Punti chiave Chi potrebbe arrivare insieme a Giorgia Meloni per l'evento?. Come cambierà la viabilità del Lungomare nei prossimi giorni?. Quali misure di sicurezza verranno adottate per blindare l'area?. Perché il Lungomare è diventato un cantiere a cielo aperto?.? In Breve Partecipazione confermata dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani venerdì 5 giugno.. Possibile presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Arena dello Stretto.. Blocchi stradali e divieto di sosta sul Lungomare fino a sabato 6 giugno.. Allestimento monumentale con strutture bianche e tralicci metallici presso la storica scalinata.. Reggio Calabria si trasforma in una fortezza per la Festa dei Carabinieri: il Lungomare ospiterà Giorgia Meloni e i vertici dello Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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