Il pitone fritto di Portella trionfa al Reggio Calabria Street Food Fest | sapori spettacolo e oltre 100mila presenze sul lungomare

Durante la seconda edizione del Reggio Calabria Street Food Fest, si è distinto il pitone fritto preparato dalla pitoneria Portella di Messina, che ha ottenuto il riconoscimento come miglior piatto della manifestazione. La kermesse ha richiamato oltre 100.000 visitatori lungo il lungomare della città, offrendo una varietà di specialità gastronomiche provenienti da diverse realtà. La vittoria del piatto di Portella ha sottolineato il successo dell'evento, che ha rafforzato il collegamento tra le due sponde dello Stretto.

E' il pitone fritto della pitoneria Portella di Messina a vincere la seconda edizione del Reggio Calabria Street Food Fest diventando così simbolo gastronomico che attraversa idealmente lo Stretto e conferma il legame tra le due sponde. Il celebre street food messinese, nelle varianti.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Torna il Reggio Calabria Street Food Fest: un ponte di gusto e tante novità in programma Leggi anche: Reggio Calabria Street Food Fest ai nastri di partenza: si scaldano i fornelli nel villaggio del gusto Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Reggio Calabria Street Food Fest, vince il pitone messinese di Portella; Una Viola spenta perde il derby di Catanzaro; Reggio Calabria Street Food 2026: registrate quasi 100mila presenze. Vince il Pitone fritto di Portella; Scrutatori per le elezioni amministrative a Messina 2026: come fare domanda. Reggio Calabria Street Food 2026: registrate quasi 100mila presenze. Vince il Pitone fritto di PortellaIl Reggio Calabria Street Food 2026 ha chiuso i battenti dopo cinque giorni all'insegna del buon cibo di strada e del divertimento. normanno.com Reggio Calabria Street Food Fest, vince il pitone fritto di PortellaREGGIO CALABRIA. Calano i battenti dopo cinque giorni sul Reggio Calabria Street Food, in scena sul lungomare Italo Falcomatà. Momento clou della serata conclusiva è stata la proclamazione del vinci ... letteraemme.it Reggio Calabria Street Food Fest: il Pitone messinese conquista ancora una volta il lungomare. Il team peloritano vince il premio come specialità più gradita, siglando un'unione simbolica tra le due sponde dello Stretto nel segno del gusto https://gazzettadel - facebook.com facebook