REAZIONE A CATENA | INSEGNO TRA LA SFIDA DEI CAMPIONI E I NUOVI GIOCHI

Il game show “Reazione a Catena” riprenderà dal 3 giugno con la sua ventesima edizione. Il programma mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti. La trasmissione si svolge in un contesto di sfida tra campioni e nuovi partecipanti, con prove che richiedono rapidità e capacità di risolvere enigmi linguistici. La formula prevede giochi che coinvolgono le abilità di risposta e collaborazione tra i concorrenti.

Il game show che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana, “Reazione a Catena”, torna in onda a partire dal 3 giugno per la ventesima edizione. Condotto da Pino Insegno, l’atteso programma dell’ estate di Rai1 è pronto a far sfidare concorrenti in studio e telespettatori a casa, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18.40. LA SFIDA DEI CAMPIONI SU RAI1 Con un’importante novità: per celebrare il ventennale, le prime undici puntate sono dedicate alla “Sfida dei Campioni”, per mettere a confronto con sfide a eliminazione diretta i concorrenti storici. A contendersi il titolo di “Campioni fra i campioni” dodici squadre, ognuna composta da 3 giocatori, che in tutti questi anni si sono dimostrate tra le migliori e le più vincenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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