Reazione a Catena riparte con la Sfida dei Campioni Tornano anche I Tre di Denari e I Dai e Dai
Reazione a Catena torna con la Sfida dei Campioni, mentre i Tre di Denari e i Dai e Dai riaprono le sfide. La trasmissione celebra i 20 anni e riparte martedì 3 giugno 2026 alle 18. La nuova edizione segna il ritorno dei concorrenti storici e l’ingresso di nuove squadre. La puntata inaugurale vede protagonisti i campioni in carica e le squadre sfidanti pronte a conquistare il titolo.
Reazione a Catena compie 20 anni e per l’occasione la nuova edizione – al via martedì 3 giugno 2026 alle 18.40 su Rai 1 con Pino Insegno – partirà eccezionalmente con la Sfida dei Campioni. Undici puntate in cui i concorrenti storici del game show, in una serie di sfide ad eliminazione diretta, si contenderanno il titolo di campioni tra i campioni. In gioco 12 squadre, ognuna composta da 3 giocatori. 8 di queste accederanno al turno preliminare. Si tratta di: I Tre Forcellini (Padova). Le Ombre di Pino (Varese). I Tiri Liberi (Udine). Le Cocche di Nonna (Fano, PU). Le Amiche in Onda (Lecce). I Parenti Stretti (Messina). Le Volta Pagina (Reggio Emilia). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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