reazione a catena riparte con la sfida dei campioni tornano anche i tre di denari e i dai e dai

Notizia in breve

Reazione a Catena torna con la Sfida dei Campioni, mentre i Tre di Denari e i Dai e Dai riaprono le sfide. La trasmissione celebra i 20 anni e riparte martedì 3 giugno 2026 alle 18. La nuova edizione segna il ritorno dei concorrenti storici e l’ingresso di nuove squadre. La puntata inaugurale vede protagonisti i campioni in carica e le squadre sfidanti pronte a conquistare il titolo.