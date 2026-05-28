‘Reazione a Catena’ riparte su Rai1 | la nuova stagione debutta con il torneo dei campioni storici

Da quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nuova stagione di ‘Reazione a Catena’ su Rai1 inizia con un torneo che vede protagonisti i campioni storici del programma. La trasmissione torna in onda sulla fascia preserale, riaccendendo l’attenzione sul quiz televisivo.

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Si riaccendono i riflettori sulla fascia preserale di Rai 1, che si appresta a celebrare un anniversario d'eccezione. Quest'anno Reazione a catena spegne ben venti candeline e, per festeggiare un compleanno importante, ha deciso di fare le cose in grande fin dal primo minuto. A partire da mercoledì 3 giugno 2026, nella consueta cornice delle 18.40, Pino Insegno darà il via a un’edizione imperdibile per gli appassionati fin dal debutto, grazie a una partenza affidata interamente alla sfida dei campioni. I primi match a eliminazione: come funziona il torneo. Il programma rinuncia alla classica fase di rodaggio con i nuovi volti per dare spazio immediato a undici puntate speciali animate dai fuoriclasse della storia del quiz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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