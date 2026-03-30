In occasione degli 80 anni dal primo voto delle donne, il Partito democratico forlivese organizza un reading teatrale intitolato “L’altra metà del cielo. Voci di donne dalla Resistenza”. L’evento è realizzato in collaborazione con la Cooperativa Casa del Lavoratore di Meldola e la Fondazione Ariella Farneti e sarà curato da Davide Conti. La rappresentazione si svolgerà in una sede locale e coinvolge testimonianze e testi legati alla figura femminile durante il periodo della Resistenza.

Le pagelle di Forlì-Pianese, De Risio è da 8. La squadra ha il fiato corto In occasione degli 80 anni dal primo voto delle donne, il Partito democratico forlivese, in collaborazione con la Cooperativa Casa del Lavoratore di Meldola e la Fondazione Ariella Farneti, propone il reading teatrale, a cura di Davide Conti, “L’altra metà del cielo. Voci di donne dalla Resistenza”: appuntamento martedì 31 marzo alle 20,30 alla sala Medusa di Meldola (via Roma, 40). Introduce l’assessora regionale Gessica Allegni, regia di Stefania Polidori, saluti di Enrico Monti, segretario territoriale del Pd forlivese e Tomas Rubboli, presidente Cooperativa Casa del Lavoratore di Meldola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "L’altra metà del cielo. Voci di donne dalla Resistenza": reading teatrale a cura di Davide Conti

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