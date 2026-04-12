Dopo la partita tra Milan e Udinese, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato le prestazioni dei rossoneri e di Rafa Leao. Ravezzani ha definito il portoghese discontinuo e irritante, sottolineando come il Milan abbia un problema rilevante in attacco. La gara ha suscitato molte discussioni, anche per l’impressione di una crisi che si fa sentire in squadra. La partita continuerà a essere al centro di analisi e commenti nei prossimi giorni.

Che tonfo! Il Milan cade a San Siro sotto i colpi di una Udinese scesa in campo con più voglia e un aspetto tattico migliore rispetto ai rossoneri. La squadra di Kosta Runjaic ha vinto con grande merito sfruttando le debolezze di un Milan troppo blando e spento per essere vero. Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato la partita del 'Meazza' con un paio di post su X molto interessanti. Ecco il suo parere. "Il Milan conclude 22 volte a 10 contro l’Udinese e perde 0-3. Che ci sia un problema enorme in attacco è palese, con i 2 gioielli incapaci di incidere. Stupisce però l’aria di crisi che si respira per una squadra che se arriva terza o quarta ha fatto più del prevedibile".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Leao discontinuo e irritante. Milan problema enorme in attacco, ma l’aria di crisi stupisce”

Ravezzani: “Milan, passano gli anni ma Leao non cambia mai: non è un campione”Ciò che ha tenuto banco, però, nel finale di Lazio-Milan, è l'uscita dal campo di Rafael Leao con tante polemiche per la sua sostituzione.

Leggi anche: Ravezzani: “Prima esce il Milan dall’equivoco Leao, meglio sarà. Ma quando lo vendi …”