Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato a TMW Radio la situazione del Milan e il ruolo di Rafael Leao nella squadra. Ha affermato che il club non può proseguire con Leao come si è visto finora. Inoltre, ha avvisato che potrebbe esserci una possibile cessione del giocatore in futuro.

"Normale, è il passo del Milan che fa molto bene con le grandi e meno bene con le medio-piccole. Non credo alla rimonta del Milan non perché non credo che l'Inter possa frenare, ma per il Milan e quanto detto". Queste le parole del giornalista Fabio Ravezzani sulla sconfitta del Milan contro la Lazio. Durante il suo intervento a Maracanà per TMW Radio, Ravezzani ha parlato anche della situazione Leao e del futuro dell'attaccante portoghese. Ecco il suo pensiero. "E' uno dei giocatori più sostituiti in corsa, da Pioli a Fonseca, passando per Allegri. Credo che Leao sia il giocatore più pagato nella storia del Milan. E' il giocatore più pagato del Milan, ed è un giocatore che dopo aver fatto una partita inguardabile non ha fatto nulla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani al Milan: “Non puoi andare avanti con Leao”. Poi l’avviso sulla possibile cessione

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