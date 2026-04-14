A Ravenna si indaga su un omicidio avvenuto in Darsena, coinvolgendo una persona tra i migranti che avevano ottenuto certificati anti-Cpr. La Procura sta esaminando i dettagli di una serie di eventi legati ai medici che rilasciavano falsi documenti, circostanza che potrebbe aver influenzato le dinamiche dell’incidente. La vittima, di cui si conoscono poche informazioni, era tra coloro che avevano usufruito di queste certificazioni.

L’inchiesta sui falsi attestati si intreccia con il delitto del 29enne Moussa Cissé: sospesi medici e nuovi interrogativi su un sistema che aggirava i rimpatri Un sistema che si reggeva sulla mera ideologia contro le politiche migratorie del governo. Secondo l'ordinanza del Gip Federica Lipovscek, aveva disposto l'interdizione per 10 mesi dalla professione per tre dottoresse indagate per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio e la sospensione di cinque colleghi sempre del reparto delle Malattie Infettive di Ravenna dalla possibilità di occuparsi di certificati per i Cpr, le analisi del sangue e del torace di Cisse, non avevano evidenziato patologie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ravenna, omicidio in Darsena: la vittima tra i migranti “salvati” dai certificati anti-Cpr

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Omicidio in darsena a Ravenna: un 29enne ritrovato con la gola tagliata in via Antico SqueroUn 29enne è stato ritrovato senza vita, con la gola tagliata, in via Antico Squero, lungo la pista ciclabile nei pressi della sede dell'Autorità portuale ... ravennaedintorni.it

Minuto di silenzio in consiglio comunale, a Ravenna, per il ragazzo ucciso in Darsena e per i due decessi sul lavoro Durante la seduta del consiglio comunale di Ravenna, di martedì 14 aprile, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Rayan Lasso - facebook.com facebook

Ravenna, c’è un indagato per la morte di Rayan: è il titolare della ditta dell’operaio 21enne precipitato dal tetto di un'officina x.com