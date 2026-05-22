Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Roberto Scarabel Presidente di AsConAuto

All’inizio del 2026 si svolgerà l’Automotive Dealer Day, un evento dedicato al settore automobilistico. Tra gli aspetti trattati ci saranno l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e le strategie di comunicazione rivolte ai clienti. A partecipare saranno rappresentanti di aziende e operatori del settore, con incontri e discussioni su queste tematiche. L’appuntamento si propone come un momento di confronto tra gli attori coinvolti nell’evoluzione del mercato automobilistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui