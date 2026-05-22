Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Roberto Scarabel Presidente di AsConAuto
All’inizio del 2026 si svolgerà l’Automotive Dealer Day, un evento dedicato al settore automobilistico. Tra gli aspetti trattati ci saranno l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e le strategie di comunicazione rivolte ai clienti. A partecipare saranno rappresentanti di aziende e operatori del settore, con incontri e discussioni su queste tematiche. L’appuntamento si propone come un momento di confronto tra gli attori coinvolti nell’evoluzione del mercato automobilistico.
Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Today.it
Talk show: IL MERCATO AD UN PUNTO DI SVOLTA. TRA SFIDE, IDEOLOGIA GREEN E SCADENZE IMMINENTI
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