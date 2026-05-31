range rover al concorso ippico di piazza di siena a roma

Notizia in breve

Nel 2026, la collaborazione tra Range Rover e il Concorso Ippico di Piazza di Siena a Roma continuerà. La casa automobilistica sarà presente all’evento con un’auto esposta, rafforzando il suo coinvolgimento nella manifestazione. La partnership, avviata negli anni precedenti, si estende anche alla promozione del concorso internazionale. La manifestazione si svolgerà nella capitale italiana e vedrà la partecipazione di cavalieri e amazzoni provenienti da vari paesi.