Range Rover al Concorso Ippico di Piazza di Siena a Roma
Nel 2026, la collaborazione tra Range Rover e il Concorso Ippico di Piazza di Siena a Roma continuerà. La casa automobilistica sarà presente all’evento con un’auto esposta, rafforzando il suo coinvolgimento nella manifestazione. La partnership, avviata negli anni precedenti, si estende anche alla promozione del concorso internazionale. La manifestazione si svolgerà nella capitale italiana e vedrà la partecipazione di cavalieri e amazzoni provenienti da vari paesi.
Il 93° Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena a Roma ha confermato per il secondo anno consecutivo Range Rover come vettura ufficiale della manifestazione. L'evento, organizzato all'interno di Villa Borghese, consolida la collaborazione pluriennale tra la rassegna equestre capitolina ed il gruppo Jaguar-Land Rover, confermando la tradizione che unisce le prove internazionali di "salto ostacoli" ai marchi premium del settore auto. L'architettura temporanea allestita per l'appuntamento ha registrato modifiche strutturali rispetto alle passate edizioni, a partire dal raddoppio delle dimensioni del palco hospitality destinato agli ospiti del costruttore britannico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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