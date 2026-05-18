Casina di Raffaello attività per bambine e bambini al 93esimo Concorso ippico Piazza di Siena

Durante il 93esimo Concorso ippico di Piazza di Siena, che si svolge a Villa Borghese dal 27 al 31 maggio, la Casina di Raffaello propone attività dedicate a bambine e bambini. La collaborazione tra la Federazione Italiana Sport Equestri e la struttura prevede l’accoglienza dei cavalieri impegnati nelle gare internazionali. La Casina di Raffaello si prepara ad accogliere i giovani visitatori con iniziative pensate per coinvolgere le famiglie in questa manifestazione sportiva e culturale.

In occasione dello svolgimento a Villa Borghese del 93esimo Concorso ippico di Piazza di Siena (27-31 maggio), si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e Casina di Raffaello che in questo periodo ospiterà i cavalieri delle gare Internazionali e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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