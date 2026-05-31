A Cupra, nel fine settimana, si sono svolti eventi sportivi che hanno coinvolto numerosi partecipanti. La manifestazione ha offerto momenti di aggregazione e socializzazione, con persone di diverse età che si sono ritrovate per praticare attività sportive e condividere esperienze. La festa ha rappresentato anche un’occasione per conoscere nuovi amici e rafforzare i legami tra i partecipanti.

Due fine settimana all’insegna dello sport, ma sopratutto un’occasione per stare insieme, per condividere esperienze e per conoscersi. La Junior Ramazzano-Colombella, società di calcio perugina nata nel 2022, ha organizzato anche quest’anno l’appuntamento di ’ Sport e Amicizia ’ a Cupra Marittima. Le squadre giovanili della Jrc, infatti, si sono recate per un week end nella cittadina marchigiana per una serie di gare di calcio, in pieno spirito di amicizia con la squadra locale, la Cuprense. Ma l’appuntamento è stato anche un’occasione di crescita sportiva e caratteriale, vista la partecipazione di compagini molto organizzate come l’ Ascoli (società professionistica): per i ragazzi perugini, anche questo, è stato un momento di confronto e di scoperta della propria dimensione nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ramazzano-Colombella, che festa a Cupra!

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